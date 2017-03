Rosenfeld Helfer und Sponsoren werden gesucht

Mit dabei ist auch diesmal wieder die Lebenshilfe Zollern­alb mit Kindern und Betreuern: Sie betreiben das Postamt.

Zu Beginn bekommen die Rosapolitaner Ausweise, melden sich beim Arbeitsamt, um eine Beschäftigung zu bekommen, erwerben den Doktortitel an der Universität und geben ihre Mömpis in den Läden aus. Auch wird anfangs ein Bürgermeister gewählt, und die Mitarbeiter des Bauhofs sorgen für Sauberkeit in der Stadt.

Diesmal wird Rosapolis unter einem Motto stehen, nach dem die Spielstellen und das Angebot gestaltet werden, verrät Bertsch. Sie wird demnächst die Sponsoren anschreiben, die seit Jahren Geld oder Material für die Spielstadt spendieren.

Weitere Informationen: Telefon 07428/93 92 40