Rosenfeld Helfer füllen rund 1000 Sandsäcke

Rosenfeld-Leidringen. Zu dem Arbeitseinsatz trafen sich die Feuerwehrkameraden am Samstag auf dem Gelände des Baugeschäfts Huonker. Jede der sechs Feuerwehrabteilungen kann nun im Ernstfall auf diese Sandsäcke zurückgreifen.

Hochwasser werde auch in Rosenfeld immer mehr zu einer Herausforderung für die Feuerwehren, hieß es. Seien bisher schwerpunktmäßig die Orte in den Tallagen gefährdet gewesen, so habe die Feuerwehr Rosenfeld in jüngster Zeit in alle sieben Stadtteile wegen Überflutungen und vollgelaufener Keller Einsätze fahren müssen. Um hier schnell einsatzfähig zu sein, wurde nun ein großes Kontingent an Sandsäcken vorbereitet.

Abfüllanlage kommt aus Balingen