Rosenfeld Heldinnen gegen Konventionen

Laura d’Oriano, die zweite Hauptfigur, war mit ihrer Familie nahezu pausenlos auf Reisen. Sie kannte die Welt, wusste aber nicht, wo man in einem kleinen Schweizer Dorf seine Unterwäsche aufzuhängen hatte. Das änderte ihr Leben schlagartig und führte dazu, dass sie ab 1941 als Spionin für die Résistance arbeitete. Louise, die dritte Frauengestalt, und Leon lernen sich während des Ersten Weltkriegs in Frankreich kennen. Doch schon bald trennt sie ein Fliegerangriff, sie gehen getrennte Wege und halten sich gegenseitig für tot. Viele Jahre später sehen sie sich zufällig in Paris wieder. Entgegen der Vereinbarung, sich nicht wieder zu treffen, halten sie an ihrer Liebe fest und führen gegen alle Konventionen ein eigensinniges, mitunter komisches Doppelleben mit einer überraschenden Wendung am Schluss.

Ulrike-Kirsten Hanne hat die Bühnenfassung für das Theaterstück mit Musik geschrieben, Elke Knötzele spielt eigene Kompositionen und passende Musikstücke auf dem Akkordeon. Das Bühnenbild und die Kostüme hat die in Rosenfeld lebende Künstlerin Veronika Nadj geschaffen.

Schon im vergangenen Jahr haben die beiden Frauen im Rahmen des Treffpunkts Lesezeichen ihre Zuhörer mit ihren musikalisch begleiteten Weihnachtsgeschichten begeistert.

Der Eintritt ist frei; um Anmeldung wird gebeten.