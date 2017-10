Rosenfeld Heiligenzimmernerin in der Höhle der Löwen

Sie ist in Heiligenzimmern aufgewachsen, hat in Rottweil Abitur gemacht und mit David Neisinger das Start-up-Unternehmen "ArtNight" in Berlin gegründet, das jetzt seit einem Jahr besteht.

Die Beiden treten am Dienstag, 24. Oktober, in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" im Privat-TV-Sender Vox auf, um ihr Geschäftsmodell zu präsentieren und die Löwen davon zu überzeugen, in "ArtNight" zu investieren.

Das neue kreative Veranstaltungskonzept des jungen Unternehmens ist inzwischen in 26 Städten aktiv – unter anderem in Wien, Freiburg und Stuttgart. Die Idee ist laut Henze simpel: Die Teilnehmer malen unter professioneller Anleitung der lokalen Kunstexperten ihr eigenes Kunstwerk, lernen dabei neue Leute kennen, verbringen einen fröhlichen Abend miteinander. Die Künstler wiederum bekommen eine zusätzliche Einkommensquelle und die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben.