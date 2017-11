Rosenfeld Heiligenzimmerner Bogensportler auf dem Siegerpodest

Rosenfeld-Heiligenzimmern (may). Die Bogensportler des Schützenvereins Heiligenzimmern sind auf der Kreismeisterschaft in Hechingen erfolgreich gewesen. Vier von ihnen wurden Kreismeister: Sophie Faigle, Hannes Roggenstein, Finn Roggenstein und Louis Harder. Drei zweite Plätze gingen an Liv Tranelies, Vera Tranelies und Vincent Pflumm, und zweimal ging der dritte Platz an Dennis Joe Lausch, Emanuel Schumdt und ein vierter Platz an Samuel Buk.