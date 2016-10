Rosenfeld Täbingen: Hallenumbau hat weiterhin Vorrang

So wünscht der Ortschaftsrat für 2017 die Bereitstellung einer angemessenen Planungsrate, um den Hallenumbau voranzubringen.

Priorität 1 haben nach Meinung der Räte auch Belagserneuerungen an beschädigten Verbindungswegen in dieser Reihenfolge: Täbingen-Rotenzimmern, Täbingen-Zimmern unter der Burg sowie Täbingen- Dautmergen.

Für den Friedhof soll eine Planungsrate in den Haushalt eingestellt werden für Urnenbaumgräber und die Gestaltung des Friedhofs mit einem behindertengerechten Zugang. Auch möchte das Gremium zwei Sitzbänke für ältere Trauergäste in der Aussegnungshalle beschaffen und das Holztor sowie den Holzzaun an der westlichen Zufahrt am Hofäckerweg neu streichen lassen.