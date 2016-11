Rosenfeld Hallen sind Ortschaftsräten wichtig

Bickelsberg setzt die Sanierung der Häselstraße, die Ausbesserung der Friedhofseinfahrt und des Parkplatzes, das Baugebiet Brünnle links der Zollernstraße in Richtung Friedhof und andere Projekte auf die Anmeldeliste. Auch soll der Vorplatz des Rathauses saniert werden.

Brittheim will die Fassade des Bürgerhauses sanieren, die Hauptwege und die Leichenhalle auf dem Friedhof instandsetzen und Straßen teparieren. Noch offen ist die Neubebauung des Gebiets Turmstraße bei der Kirche.

Isingen setzt den derzeit laufenden Umbau der Turnhalle auf seiner Haushaltsliste auf Platz eins. Dem folgen ein Schuppengebiet, die Erschließung von Bauplätzen im Gebiet "Vor Loh" und die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Sonnenwinkel.

Leidringen will schon lange die Toilettenanlage in der Grundschule erneuern. Dafür werden 160 000 Euro veranschlagt. Auf der Liste folgen die Erweiterung des Baugebiets "Hinter dem Dorf", ein Vordach für den Eingang zum Vogtshof, der Radweg in Richtung Rotenzimmern und danach die Fortführung der energetischen Sanierung des Schulgebäudes.

Demnächst wird sich der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2017 beschäftigen. Das Zahlenwerk wird vor den Weihnachtsferien vorgestellt und eingebracht. Im Januar steht dann die Beratung und Verabschiedung an.