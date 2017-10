Rosenfeld Halle und Straßensanierungen

Mehrere Jahre lang wird die Stadt und den Stadtteil das Thema Anbau an die Mehrzweckhalle und Umbau derselben beschäftigen. Wenigstens eine angemessene Planungsrate soll nach dem Wunsch des Ortschaftsrats in den Etat eingestellt werden.

Das Gremium hat auch die Sanierung dreier Verbindungswege beantragt: Als erstes wäre die kleine Straße von Täbingen nach Rotenzimmern an der Reihe, gefolgt vom Weg in Richtung Zimmern unter der Burg und vom Verbindungsweg nach Dautmergen. Die Begründung ist in allen Fällen die gleiche: Schwere landwirtschaftliche Maschinen und Baufahrzeuge hätten diese Wege ramponiert und eingedrückt.

Der Friedhof ist gleichfalls ein Thema, das die Täbinger Räte beschäftigt. Sie wünschen eine Planungsrate für Urnengräber und die Friedhofsgestaltung allgemein sowie einen behindertengerechten Zugang. Beantragt werden auch zwei Bänke an der Aussegnungshalle als Sitzgelegenheit für ältere Trauergäste sowie ein Neuanstrich für die Halle, das Holztor und den Holzzaun.