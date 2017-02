Rosenfeld Halle und Bankfiliale im Vordergrund

Rosenfeld-Täbingen. Hauptthema war laut Sautter der geplante Umbau der Mehrzweckhalle. Gleich zu Jahresbeginn fanden mit Bürgermeister, Stadtbaumeister, Mitarbeitern des Ingenieurbüros Bewer, Brandsachverständigen, Vermessungsingenieuren und Fachbetriebsinhabern Besprechungen und Besichtigungen in der Halle, der Kita und dem Vereinsheim statt. "Vom Planungsbüro Bewer wurde relativ hoher Schriftverkehr betrieben, so dass sich die Aktenordner zügig gefüllt haben", so Sautter. Die Sanierung der Täbinger Halle sei dadurch ein großes Stück in greifbare Nähe gerückt.

Er erinnerte an die Waldbegehung des Rosenfelder Gemeinderats in zwei verschiedene Waldgebiete auf Täbinger Gemarkung und ein Wochenende, das es in sich hatte. Der Samstag begann demnach mit einem Schaubrennen mit Verkostung und Küfereibesichtigung bei der Mosterei und Küferei Holweger. Am Nachmittag wurden Stühle und Tische für die Seniorenfeier hergerichtet, am Abend hielt die Feuerwehrabteilung ihre alljährliche Hauptversammlung ab. Am Sonntag richteten dann die Ortschaftsräte mit ihren Partnerinnen die Seniorenfeier aus.

Unter den 2016 Verstorbenen waren der Ehrenkommandant der Feuerwehr, Fritz Seemann, und der ehemalige Ortschaftsrat Hans Seemann. Am 24. April hat die gemeinsame Grundschule Leidringen/Täbingen ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert.