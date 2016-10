Rosenfeld Häselstraße steht oben auf Liste

Auf dem Friedhof schauten sich die Gremiumsmitglieder die in die Anlage hereinragenden Nadelbäume an. Einige Familiengräber sind von Kiefernnadeln übersät. Das Gremium sprach sich gegen die Fällung der Kiefern aus und will die Situation im Frühjahr erneut begutachten.

Wie Ortsvorsteher Rauch in der Sitzung sagte, seien die Handwerker im Obergeschoss des Rathauses aktiv. Nach dem Trockenbau kämen der Fliesenleger und der Maler, und es würden die Türen eingebaut.

Für die Ausrichtung des Erntedank-Dorffests dankten neben Ortsvorsteher Rauch auch Pfarrer Sven Wegner-Denk sowie Tobias Härter für die Kirchengemeinde den Beteiligten: dem Kirchenchor, Kindergarten und den Backfrauen. Angedacht wurde ein zweijähriger Rhythmus, abwechselnd mit dem Fest in Brittheim. Bei schlechtem Wetter könnte ins Bürgerhaus ausgewichen werden.

Mitgeteilt wurde, dass die Dorfweihnacht in Bickelsberg am Sonntag, 18. Dezember, stattfinden wird. Der Posaunenchor und der Kirchenchor hätten ihre Teilnahme zugesagt, betonte Rauch.