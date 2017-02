Rosenfeld Goldnadel für Thomas Weckenmann

Einen anschaulichen Bericht trug Schriftführerin Birgit Kipp vor. Mit vielen Bildern ließ die Schriftführerin in ihrem ersten Bericht das Vereinsjahr Revue passieren. Die Bilder zeigten die Lumpenkapelle, die Teilnahme am Elfmeterturnier in Binsdorf, den Sommerabschluss und das Probenwochenende. Zweimal hatte die Stadtkapelle auch den Gottesdienst in der Stadtkirche mit gestaltet.

Umfangreich war auch der Bericht von Jugendleiterin Stefanie Höhn. Bei der gemeinsamen Jugendkapelle mit Geislingen gab es im vergangenen Jahr einen Dirigentenwechsel; in der Übergangszeit hatte Thomas Völkle ausgeholfen. Darüber hinaus fanden ein Infoabend, mehrere Auftritte und auch ein Ausflug mit Grillfest auf dem Programm.

Dirigent Elmar Seeburger analysierte das musikalische Können der Stadtkapelle. Er lobte die gute Vorbereitung der Musiker für das Jahreskonzert und wünschte sich auch weiter Disziplin beim Probenbesuch. Detailliert erläuterte Kassier Florian Kipp die Kassenbewegungen. Er konnte das Jahr trotz Investitionen mit einem kleinen Überschuss abschließen. Eine saubere Kassenführung bescheinigte ihm Alfred Gambach, welcher mit Andrea Hölle die Kasse geprüft hatte.

Volker Seibel führte die Entlastung herbei. Er lobte die Jugendarbeit sowie die umfangreichen Berichte und nannte die Stadtkapelle "ein Aushängeschild von Rosenfeld".

Die Wahlen brachten Veränderungen. Wiedergewählt wurde die stellvertretende Vorsitzende Bettina Huonker; auf Kassier Florian Kipp folgt Sandra Maier nach. Der zweite Kassier Michael Schüehle wurde im Amt bestätigt wie auch die passiven Beisitzer Heidrun Neher, Gabi Bihr und Karl Hölle. Im Amt bleiben auch die Kassenprüfer.

Kleine Geschenke gingen für guten Probenbesuch an Michael Schüehle, Tim Weisser sowie Ilse und Uwe Weisser, Rolf Weisser und Thomas Weckenmann. Letzterer wurde auch für 50 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet. Der Vorzeigemusiker und Ehrenvorsitzende der Stadtkapelle wurde vom stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Joachim Dietrich ausgezeichnet. Für ein halbes Jahrhundert aktives Spielen übergab der Vertreter vom Kreisverband die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie die dazugehörige Urkunde.

Für 20 Jahre am Instrument wurde der Vorsitzende David Neher ausgezeichnet. Dafür gab es die Ehrennadel in Silber. Neher wurde auch für zehn Jahre Funktionstätigkeit im Ausschuss mit der Fördermedaille in Bronze ausgezeichnet. Weiterhin wurden zwei Musiker für zehn Jahre musizieren geehrt: Die bronzene Ehrennadel ging an Laura Dreher und Raphael Dumke.

Seitens der Stadtkapelle konnte David Neher auch langjährige fördernde Mitglieder ehren und Geschenke überreichen. Für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft gingen Ehrenadeln in Silber und Urkunden an Anja Etter, Anneliese Schrade, Nikolaus Hafner, Jutta Hertwig, Eugen Huonker, Margit Lehmann, Rita Müller, Eberhard Rauschenberger, Dieter Schüehle, Eberhard Siegel und Jürgen Strecker. Für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft gab es Urkunden sowie Ehrennadeln in Gold mit Diamant an Inge Eberhart, Werner Holweger, Helga Lehner und Herta Leschinski.