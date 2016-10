Rosenfeld Gewächshaus wird zum Kunsthaus

Rosenfeld. Viele Gäste kamen zur Eröffnung am vergangenen Freitag. Sogar aus dem Allgäu waren sie angereist. Eingeladen hatten der Fremdenverkehrsverein, die Stadtverwaltung und der Arbeitskreis "Freizeit und Kultur". Nach der musikalischen Eröffnung begrüßte Bürgermeister Thomas Miller die Besucher und freute sich über die hochkarätige und gelungene Ausstellung unter dem Motto "Von Rosen und Menschen".

Der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, Friedbert Morsch, stellte das Künstlerehepaar vor, das in Göttelfingen nahe Horb wohnt. "Extra für diese Ausstellung wird das Winterquartier der Künstler auf der Insel Lanzarote später bezogen", sagte Morsch.

Beide Künstler hätten einen langen und umfangreichen Weg bestritten und Erfahrungen aus ihrer Ausbildung und von ihren Lebenstationen in ihre Arbeiten aufgenommen. So habe Wolfgang Hehl einige Jahre in Rom gelebt und die dort gewonnenen Erfahrungen verarbeitet.