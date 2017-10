Rosenfeld Geraubte Kaffeemühle kommt wieder zurück

In mehreren Akten wurde Otfried Preußlers Geschichte vom raffinierten Räuber Hotzenplotz gespielt. Der gerissene Räuber überfällt Kasperls Großmutter und raubt ihre Kaffeemühle, die für sie einen besonderen Wert darstellt, da Kasperl und sein Freund Seppel ihr diese zum Geburtstag geschenkt haben.

Kasperl und Seppel beschließen, selbst den Räuber Hotzenplotz zu fangen, da sie dies dem Wachtmeister Alois Dimpfelmoser nicht zutrauen. Um herauszufinden, wo der Räuber seinen Unterschlupf hat, füllen sie eine Holzkiste mit Sand, schreiben "Vorsicht Gold" darauf und bohren ein Loch, das sie mit einem Streichholz verschließen, in den Kistenboden.

Nachdem die Beiden die Kiste in den Wald gebracht haben, taucht Räuber Hotzenplotz auf und wird sofort auf die Kiste aufmerksam. In dem Glauben, dass sich wirklich Gold in der Kiste befindet, schleppt der Räuber sie in seine Höhle. Dort bemerkt er den wahren Inhalt seiner Beute und die Spur, die der herausgerieselte Sand bis zu seinem Unterschlupf hinterlassen hat.