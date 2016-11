Rosenfeld Einbrecher knacken Geldautomaten

Das Fenster gab aber nicht nach. Es gelang den Halunken, die Tür in die Filiale zu öffnen. In der Bank schnitten sie die Rückseite des Geldautomaten auf und nahmen das Bargeld heraus. In Heiligenzimmern brach die Bande die Eingangstür und die Tür in den Tresorraum auf.

Zum Öffnen dieses Automaten war schwereres Gerät notwendig. So schnitten die Täter nur einen Teil der Rückwand auf, spreizten sie ab und entnahmen das Bargeld. An den Geräten und Türen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.