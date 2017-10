Rosenfeld Gebäude in großen Teilen erneuert

Rosenfeld-Isingen. Die 1980 erbaute Turnhalle am Rand von Isingen war in die Jahre gekommen, eine Sanierung fällig. Auch hatten sich Brandschutzbestimmungen geändert, so dass das angebaute Vereinsheim der damaligen Sportfreunde Isingen und die Öffnung zwischen Halle und Sportheim nicht mehr zulässig waren. 2013 befassten sich Ortschaftsrat Isingen und Gemeinderat Rosenfeld mit dem Konzept des Ingenieurbüros Bewer. Das sorgte für rege Diskussionen in beiden Gremien. Nach dem Plan sollte die Isinger Halle, anders als die in Leidringen, nicht komplett abgerissen, sondern bis auf das Betonskelett und die Bodenplatte zurückgebaut werden. Das war nach Berechnung der Architekten und Bauingenieure wirtschaftlicher als ein kompletter Abbruch und Neubau. Weichen mussten die Nebengebäude auf der Westseite wie Umkleide- und Lagerräume sowie auf der östlichen Seite das Sportheim, das der später in Insolvenz gegangene alte Verein Sportfreunde Isingen betrieben hatte.

Geplant wurden auch ein barrierefreier Zugang, neue Sanitärräume und eine Anrichteküche sowie eine energetische Sanierung. Das Balinger Architekturbüro Link fertigte die detaillierte Planung für den Hallenumbau. Die vorgesehene Kostensumme stieg von ursprünglich geschätzten 1,8 auf jetzt 3,2 Millionen Euro – was unter anderem Planänderungen durch neue Brandschutzvorschriften geschuldet ist. So mussten die komplette Dachkonstruktion der Halle ersetzt und die Wärmedämmung feuerfest ausgeführt werden. Auch wurde das Gebäude verlängert, um die technischen Anlagen aufzunehmen. Im Zuge des Dachbaus wurde eine neue Lüftungsanlage installiert. Zudem erwies es sich als notwendig, eine mehrere hundert Meter lange Stromleitung zur Halle und zur benachbarten Reitanlage zu verlegen.

Das Sportheim wurde im Frühjahr 2016 dem Erdboden gleichgemacht. Die Nachfolger des alten Vereins, die Sportfreunde Isingen 2011, konzentrierten sich auf die Sanierung des Tribünengebäudes am Spielfeldrand und sahen davon ab, ein neues Vereinsheim zu errichten. Aus Betonfertigteilen wurden die neuen Umkleide- und Toilettenräume zur Halle gebaut. Eine neue Zufahrt wurde angelegt. Neu gestaltet werden derzeit auch der Eingangsbereich und die Parkplätze.