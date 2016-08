Rosenfeld Ganztagsbetreuung ist sehr gefragt

Rosenfeld. Viel Geld investiert die Stadt in die Kinderbetreuung, die im Haushalt auch einen erheblichen Anteil an den Personalkosten ausmacht. Rund 3,1 Millionen Euro an Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 841 900 Euro gegenüber. In den vergangenen Jahren wurde auch die Kita Regenbogen um einen Trakt für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) erweitert. Von den 20 U3-Plätzen sind derzeit elf belegt. Beschlusslage ist, dass die Betreuung dieser Kleinkinder in der Kita Regenbogen zentralisiert ist. Darüber hinaus gibt es noch Tagespflegeplätze und altersgemischte Kindergartengruppen – mit allen drei Elementen wird der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für Rosenfeld erfüllt.

Viel Kapazität ist auch in der Altersgruppe Ü3 oder über drei Jahren. Zum Stichtag 30. Juni standen 210 belegte Plätze einem Angebot von 298 gegenüber. Die geringste Differenz zwischen Angebot und Nachfrage gibt es im katholischen Kindergarten St. Patricius in Heiligenzimmern und in der Kita Wirbelwind in Brittheim, während in den übrigen Einrichtungen noch viele Plätze frei sind.

Zunehmend gefragt ist Ganztagesbetreuung. Somit ist laut Ruth Alf der Ü3-Bereich der Kita Regenbogen relativ voll. Sie geht aber davon aus, dass bei einer stärkeren Nachfrage nach einer Ganztagsbetreuung analog der an der Grundschule die anderen Bereiche wie Regelgruppen kleiner werden, so dass sich unterm Strich alles ausgleicht.