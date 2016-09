Rosenfeld Ganztagsangebot kommt gut an

Neu ist der Ganztagsbetrieb an der Iselin-Grundschule: Rund 50 Kinder sind laut Rektor Klaus Elbers angemeldet und gehen montags, dienstags und donnerstags nach dem Vormittagsunterricht am Nachmittag von 12.05 bis 15.50 Uhr nochmals in die Schule. Die Zeiten orientieren sich laut Elbers an denen der Gemeinschaftsschule, die sich das Gebäude mit der Grundschule teilt und mit der Klassenstufe 8 erstmals in Rosenfeld vertreten ist.

An der Grundschule bilden 26 Erstklässler eine Klasse. 17 Schüler besuchen die Vorbereitungsklasse (VKL), um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Nach Angaben des Schulleiters sind dies nicht nur Flüchtlingskinder, etwa aus Syrien, sondern vielmehr Kinder aus Familien, die aus anderen EU-Ländern wie Polen und Italien der Arbeit wegen nach Rosenfeld gezogen sind. Die VKL-Kinder besuchen mit den anderen den Unterricht und werden jeweils nach dem Stand ihrer Deutschkenntnisse stundenweise getrennt unterrichtet. Auf diese Weise wolle man eine "Ghetto-Situation" vermeiden, so Elbers.

"Die Umbauplanungen laufen", erklärt der Rektor. Für die ersten Gemeinschaftsschüler seien schon Klassenräume für Lerngruppen eingerichtet worden. Die übrigen Umbauten müssten die Gremien erst beschließen.