Rosenfeld Ganze Straßenseite wird zugeparkt

Eigentlich werde in den Einladungen immer darauf verwiesen, dass es Parkmöglichkeiten in der Altstadt oder bei der Firma Beutter gebe, sagt Bürgermeister Thomas Miller auf Nachfrage. "Vom Rathaus ist man zu Fuß in sieben Minuten beim Rosen- und Skulpturengarten", so Miller, "aber manche Leute gehen nicht so gerne zu Fuß".

Vor dem Rosen- und Skulpturengarten gebe es eine Fläche, auf der höchstens zehn Fahrzeuge parken könnten. Grundsätzlich sei es auch erlaubt, am Straßenrand zu parken. Aber so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorsehe: dass man auf dem Gehweg mit dem Kinderwagen vorbeikommt.

Eigentlich sei die Landesstraße dort ja ein innerstädtischer Bereich, die Stadt habe ein Tempolimit beantragt. Das Landratsamt habe abgelehnt: Es sei Außenbereich. Ergo kein Limit. Er selbst könne sich vorstellen, das Ortsschild unten gleich nach der Kreuzung aufzustellen, sagt Miller: "Dann wäre dort Tempo 50."