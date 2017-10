Rosenfeld-Bickelsberg. Ein Frauenfrühstück mit Referat findet am Samstag, 18. November, im Bürgerhaus Bickelsberg statt. Beginn ist um 8.45 Uhr. Nach einem reichhaltigen Frühstück vom Buffet mit musikalischer Umrahmung folgt ein Vortrag von Renate Klingler. Ihr Thema: "Wer loslässt, wird gehalten". Loslassen ist ein lebenslanger Lernprozess, ist immer wieder schmerzhaft und fällt manchmal sehr schwer. Renate Klingler aus Renningen hat vier erwachsene Kinder. Sie studierte Theologie und engagiert sich als Frau eines Pfarrers in der Gemeinde- und Frauenarbeit, insbesondere seit 25 Jahren in der Hospizarbeit. Anmeldung bis Donnerstag, 16. November, bei Beatrix Märklin, Telefon 07427/86 72, oder Annerose Hölle, 07428/5 33.