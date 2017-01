Rosenfeld Flüssiges Gold in Italien geerntet

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Bei dem kleinen Örtchen Cerreto, in der Nähe des Trasimenischen Sees, liegt der Bauern- und Ferienhof der Nachbarn Bisingers. Hoch oben auf den Hügeln befinden sich die Olivenhaine. Dort werden im Spätherbst die Oliven geerntet. Werner Bisinger war vergangenes Jahr wieder dabei und hat mit Hand angelegt.

In mühevoller Arbeit wurden große Netze um die Bäume ausgelegt. Dann schüttelten die Erntehelfer die Äste, rechten sie ab oder versuchten mit einem elektrischen Schüttler die grünen und schwarzen Früchte zum Abfallen zu bringen. Nach dieser Arbeit packten alle an den Netzen an und schütteten die Ernte in große Kisten. Spätestens am fünften Tag ging es dann zur Ölmühle. Dort wurden die Oliven gewaschen und von großen Steinen zermahlen, um dann über drei Stunden gepresst zu werden. Dieses rein mechanische Verfahren, ohne jeglichen Zusatz von Chemie, bringe als Ergebnis "ein absolut reines, natives Bio-Olivenöl hervor", schwärmt Bisinger. So sei es auch nicht verwunderlich, dass so viel Handarbeit ihren Preis habe und dieses Bio-Olivenöl nicht im Supermarkt zu erhalten sei.

Nach dem Pressen wurde das Öl in Stahlfässern auf den Hof gebracht. "Abends konnten wir dann das frisch gepresste, goldgelbe Olivenöl auf einem gerösteten Weißbrot genießen, dazu noch ein Glas umbrischen Rotweins vom Nachbargut – und die Mühen des Tages waren schnell vergessen", sagt der rüstige Rentner.