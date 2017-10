Rosenfeld Firma Helixor will sich vergrößern

Die Ingenieure sehen die Eingriffe in die Landschaft durch die neuen Gebäude als wenig erheblich an. Dennoch seien Ausgleichmaßnahmen erforderlich. Sie empfehlen, die vorhandenen Bäume und Sträucher sowie einen zugewachsenen Weiher so weit wie möglich zu erhalten. So sollen auch Wege und Parkplätze auf das Nötigste beschränkt werden und Stellflächen mit wasserdurchlässigem Belag versehen werden.