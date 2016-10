Rosenfeld Feierliche Klänge in der Stadtkirche

Das Lied zur Jahreslosung stammt von Hans-Joachim Eißler (Bläsersatz) und Gottfried Heinzmann (Text). Bei diesem Stück wirkte auch Jerome Hölle mit Percussion und später am Schlagzeug mit.

Ebenfalls wurde mit Friedrich Veil ein junger Komponist gewürdigt, als sein Stück "Dankmusik" vorgetragen wurde. Veil ist derzeit noch Student.

Ein weiteres Mal kam das Liedgut von Traugott Fünfgeld zum Einsatz mit "Sonne der Gerechtigkeit". Pfarrer Bernd Hofmann lud die Kirchenbesucher bei einem Gebet dazu ein, die Ruhe und Stille des Monats November zu nutzen und das Gespräch mit den Mitmenschen zu suchen.

Cordula Stepper informierte die Gemeinde, dass die Spende des Abends an die Bad Liebenzeller Mission gehen wird, welche Kinder in Bangladesch unterstützt. Der Swing-Rhythmus sprang von den Bläsern zu den Zuhörern über beim Stück "No Problem" von Michael Schütz.

Langjährige Bläser des Posaunenchors wurden von Bezirksposaunenwart Daniel Bleibel geehrt. Ausgezeichnet mit Urkunden und Ehrennadeln wurden Judith Brock, Andreas Hauser und Matthias Völkle für 15 Jahre. Für 25 Jahre ging die Ehrung an Cordula Stepper und Christina Stehle.