Rosenfeld Fast so lang wie eine reguläre Pfarrstelle

Rosenfeld-Isingen. Nach dem Studium in Tübingen und Göttingen und der Promotion war Johannes Kiefner, Jahrgang 1952, verheiratet, Vater von zwei Kindern, Vikar in Bad Saulgau, danach Pfarrer in Nürtingen, in Mariaberg und für fünf Jahre im Tübinger Stadtteil Hagelloch. Im Landkreis Tübingen war Kiefner unter anderem Feuerwehrpfarrer. Ab 2003 war Kiefner "Pfarrer beim Dekan" im Kirchenbezirk Balingen und übernahm dort Vertretungen. Seinen Wohnsitz in Tübingen behielt er, weil er sich um seine kranke Frau kümmerte.

Er mochte jahrelang das Unterwegs-Sein und die Bewegung in seiner Tätigkeit. So versuchte er, soweit möglich, seine Dienstorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad zu erreichen. Als Hobbys gab er neben sportlicher Bewegung und Wandern auch das Briefmarkensammeln an. Das war seit der Jugendzeit bei ihm in den Hintergrund getreten, bis er in den Mariaberger Heimen die Leitung der Briefmarkenstelle übernahm. Als Religionslehrer an der Grundschule Binsdorf rief Kiefner eine Briefmarken-AG ins Leben und bekam 2014 mit den Schülern den Bundespreis "Bildung und Briefmarken" der "Stiftung Deutsche Jugendmarke".

Auch nach Isingen kam er eigentlich nur vertretungsweise. Daraus wurden dann sieben Jahre, fast so lang wie eine reguläre Dienstzeit als Pfarrer. "In einem halben oder ganzen Jahr kann man nicht viel anpacken", sagt Kiefner. Er konzentrierte sich bei seinen früheren Stationen darauf, die Dienste zu versehen. In Isingen wollte er etwas aufbauen. Er fand schnell Kontakt zu den älteren Mitbürgern und rief die regelmäßigen Seniorennachmittage ins Leben.