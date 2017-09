Rosenfeld Fassade am Bürgerhaus wird hergerichtet

Rosenfeld-Brittheim. Die Landesstraße 415 beschäftigt die Bürger und den Ortschaftsrat in Brittheim. So ist in der Ortschaftsratssitzung angefragt worden, wie es weiter gehe mit der halbseitigen Sperrung der L 415 Richtung Bochingen. Antwort von Ortsvorsteher Jürgen Dreher: "In den nächsten Wochen wird der Auftrag zur Böschungssicherung vergeben und diese 2017 noch begonnen."