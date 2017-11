Rosenfeld Fahrzeuge stehen im Bauhof bereit

Im Sinne des Umweltschutzes werde so wenig wie möglich auftauendes Streumittel verwendet. Salz werde nur an Stellen gestreut, an denen es unerlässlich sei. Auch die Anlieger von Straßen sollten, wenn möglich, kein Salz, sondern nur Streumittel wie Splitt oder Granulat verwenden.

Es komme immer wieder vor, dass durch die Räumfahrzeuge der Schnee auf der Straße wieder auf den Gehweg geschoben werde. Dies entbinde die Anlieger nach Angaben der Stadtverwaltung aber nicht von der Räum- und Streupflicht. Sie seien trotzdem per Satzung verpflichtet, den Schnee erneut wegzuräumen. Auch passiere es immer wieder, dass geparkte Fahrzeuge am Straßenrand den Winterdienst unnötig erschweren oder unmöglich machen. Die Stadt bittet die Autofahrer, wenn möglich ihre Fahrzeuge auf ihrem privaten Grundstück zu parken und eine mindestens drei Meter breite Durchfahrt frei zu lassen – so breit ist ein Räumfahrzeug mit Schneeschild.

Kästen mit Streugut sind an den bekannten Punkten aufgestellt.