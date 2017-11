Rosenfeld Etliche Zaungäste verfolgen den Weideabtrieb

Rosenfeld-Bickelsberg. Wie schon in den vergangenen Jahren hatte die Familie Wilhelm Sülzle dieses Spektakel organisiert. Zu Begin der kalten Jahreszeit treiben die Sülzles ihre Rinder, die den Sommer auf der Weide auf der Häsel zugebracht haben, wieder zurück auf den Sülzlehof in Rosenfeld.

Straßen gesperrt, geparkte Autos versetzt

Die Limousin sind eine Rinderrasse, die aus der gleichnamigen Region Limousin in Zentralfrankreich stammen. Am Samstag wurden für sie Straßen und Seitenstraßen in Bickelsberg eigens abgesperrt. Kurz nach der Mittagszeit war es so weit: Im schnellen Schritt folgten die Rinder, darunter auch viele junge Tiere, einem mit dem Fahrrad vorausfahrenden Helfer mit Futtereimer.