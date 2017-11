Rosenfeld Eschwaldhalle ist nahezu fertig

Momentan stehen in der Isinger Gemeinschaftsunterkunft zwei Wohnungen leer, berichtete die Ortsvorsteherin. Es seien damit noch 23 Asylsuchende in der Unterkunft untergebracht. Sechs weitere wohnten im Pfarrhaus. Am 6. Dezember findet eine gemeinsame Nikolausfeier statt. Am 27. Januar ist das nächste Asylkaffee, und am 16. Januar trifft sich der Freundeskreis.