Rosenfeld-Brittheim. Nach Angaben von Ortsvorsteher Jürgen Dreher im Ortschaftsrat sind die ersten Breitbandanschlüsse der Pepcom im Stadtteil Brittheim aktiv. In der Turmstraße wurde laut Dreher für drei Häuser eine neue Stadtwasserverteilung mit Einzelanschlüssen installiert. Die Sanierungsarbeiten am Brittheimer Wasserturm liegen nach Angaben des Ortsvorstehers im Plan. In den Sommermonaten werden der Turm und die Wasserkammer außen saniert. Der Turm werde abgestrahlt und erhalte eine neue Beschichtung aus Spritzbeton, so Dreher. In den Wintermonaten werde die Wasserkammer von innen saniert. Danach würden neue Rohre, Schieber, Ventile und Pumpen eingebaut. Die Maßnahme soll Ende 2018 abgeschlossen sein.