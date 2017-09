Rosenfeld Erlös der Börse fließt in Zirkusprojekt

Vom 4. bis 8. Dezember werden drei Zirkuspädagogen gemeinsam mit 220 Schülern und einigen Lehrern eine Zirkusvorstellung einstudieren. Die Arbeit erfolgt in Kleingruppen. Die Kosten in Höhe von mehr als 5000 Euro übernimmt das Team der Kinderbörse, das die Erlöse mehrerer Börsen zussmmengelegt hat. Mit dieser Aktion soll die Lernfähigkeit und Kreativität der Kinder gefördert werden. Freude kam bei den drei Schulleitern Klaus Elbers, Iselin-Schule Grundschule Rosenfeld, Katja Kastl von der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen und Alwine Urbanietz von der Grundschule Leidringen auf.

Weiter unterstützt die Kinderbörse aus ihren Überschüssen das Schulfruchtprogramm mit 500 Euro und die Bücherei mit 250 Euro. Dank der mehr als 100 Helfer bei jeder Börse im Frühjahr und Herbst konnte dieser Erlös erwirtschaftet werden. Die nächste Kinderbörse findet am Samstag, 23. September, von 9.30 bis 12 Uhr in der Festhalle in Rosenfeld statt. Es besteht die Möglichkeit, gut erhaltene Kinderkleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Umstandskleidung, Kinderfahrzeuge und Gebrauchsartikel für Babys und Kinder zu erwerben. Die Artikel werden übersichtlich nach Größe sortiert zum Kauf angeboten. Während der Veranstaltung werden kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen, verkauft.

Nicht verkaufte Ware kann direkt für einen guten Zweck gespendet werden. Neuer Partner für die Weiterverwertung der gespendeten Ware ist der Rosenfelder Verein "Orfanis – Hoffnung und Zukunft für Waisen". "Orfanis" konzentriert sich darauf, Kindern und Jugendlichen in osteuropäischen Ländern eine Perspektive zu bieten. Den Grundstein dafür legt laut Verein eine solide Schulbildung, die den Kindern ermöglicht werden soll. Der Verein sammelt ausgediente Schulranzen, die Schülern in Osteuropa geschenkt werden, die sich keinen Ranzen leisten können und ihre ohnehin schon wenigen Schulmaterialien in einer Plastiktüte zur Schule tragen. Noch besser geholfen werden kann, wenn der Ranzen vom Spender mit Schulmaterialien gefüllt wird.