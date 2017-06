Rosenfeld Erlebnisreiche Tage in Bad Schussenried

Rosenfeld-Täbingen. Seine 25. Familienfreizeit hat der Posaunenchor Täbingen in Bad Schussenried verbracht. Im Humboldt-Jugendgästehaus waren die Bläser untergebracht. Mit dem Fahrrad und zu Fuß wurde die Umgebung von Bad Schussenried erkundet. Am Federsee konnten die Täbinger im Wackelwald die Bäume wackeln lassen. Im Museumsdorf Kürnbach sahen sie, dass in der "guten alten Zeit" das Leben doch vergleichsweise hart gegenüber der heutigen Zeit war.