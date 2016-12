Rosenfeld Erhaltung der Infrastruktur kostet viel Geld

Zurückgefahren wurde der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung: von 258 500 Euro 2016 auf 147 000 Euro im kommenden Jahr. Je 20 000 Euro sind für Unterhaltungsmaßnahmen im Bürgerhaus Brittheim und auf den Friedhöfen eingeplant. Von den rund 1,7 Millionen Euro für die "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" geht etwa eine Million in die Kanalsanierungen. 689 100 Euro kostet die Bewirtschaftung; darunter fallen Kosten für Heizung, Strom und Wasser. Die Wartung der technischen Anlagen in den städtischen Gebäuden kostet 50 000 Euro.

Der Posten Zuweisungen und Zuschüsse mit 688 650 Euro umfasst die Abmangelbeteiligung der Stadt an den kirchlichen Kindergärten in Heiligenzimmern und Leidringen mit 365 000 Euro, den Ausgleich für den Deckungsmittelfehlbetrag beim Eigenbetrieb Sofienbad mit 122 000 Euro, die Betriebskostenumlage von 90 000 Euro an den Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal, 25 000 Euro Essensgeldzuschüsse für die Schülermensa und 67 000 Euro für die Vereinsförderung.

2018 wieder Plus bei der Zuführung erwartet

Der Kämmerer erwartet nach der negativen Zuführung von 513 500 Euro 2017 für 2018 wieder einen Transfer von 774 600 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt. 2019 sollen es gar 1,7 Millionen Euro sein und 2020 1,6 Millionen. Die Investitionen werden sich so verteilen: 2017 6,3 Millionen Euro, 2018 8,9 Millionen, 2019 7,8 und 2020 rund zwei Millionen Euro. Dafür sind laut Bühler weitere Entnahmen aus der Rücklage erforderlich: 3,4 Millionen Euro 2018, aber nur 250 000 Euro 2019 und 335 000 Euro im Jahr 2020. Damit ist dann die Rücklage praktisch aufgebraucht.

Auf der Liste der Vorhaben bis 2020 stehen unter anderem 2,2 Millionen Euro für Umbaumaßnahmen im Schulzentrum, der Umbau der Turnhalle Täbingen mit 1,95 Millionen Euro, sechs Millionen Euro für die Anbindung der Kläranlage nach Balingen und je eine Million für die Kanalerneuerung in der Leidringer Straße und Hochwasserschutzmaßnahmen an der Schlichem in Täbingen. Der Kämmerer gibt den Stadträten den Rat: "Investitionen sollen nur vorgenommen werden, wenn sie dringend notwendig oder zwingend erforderlich, aber auch finanzierbar sind."