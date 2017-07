Rosenfeld Eltern wollen Waldkindergarten nicht

Rosenfeld-Isingen. Gerlinde Schüch ist sauer: Sie fürchtet um die Existenz des Kindergartens, sollte das Konzept umgesetzt werden.

Die Elternvertreter der Isinger Kita hatten sich Gedanken gemacht, wie die Attraktivität gesteigert werden kann. Sie besprachen im August 2016 im Rathaus mit Bürgermeister Thomas Miller und der zuständigen Hauptamtsleiterin Ruth Alf den Vorschlag, verlängerte Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr einzurichten. Bisher ist der Kindergarten meist von 7.15 bis 12.15 Uhr geöffnet, mit einem Kochtag bis 13.30 Uhr und Montag bis Mittwoch nachmittags zwei Stunden. Eine Befragung der Eltern ergab ein einstimmiges Votum für die geplanten verlängerten Öffnungszeiten. Daraufhin plante der Elternbeirat weitere Maßnahmen, die in Renovierungen und Verschönerungen mündeten – vom neuen Innenanstrich über eine neue Einganstür bis zur Renovierung der sanitären Anlagen und einem neuen Klettergerüst. Leiterin Gundi Bucher erarbeitete ein neues Konzept. Ein Tag der offenen Tür sollte am 24. Juni stattfinden. Doch am 24. April beschloss der Isinger Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung, dem Plan der Stadtverwaltung für einen "integrierten Naturkindergarten" zuzustimmen. Dies sei, so war zu vernehmen, die einzige Alternative zur Schließung. "Die Eltern waren nicht informiert und gefragt", sagt Schüch, ebenso wenig die Erzieherinnen.

Die Elternvertreter fühlen sich überrumpelt. Einige, wie Stefan Schmid aus Rosenfeld, hatten ihre Kinder extra in Isingen angemeldet, weil nach ihren Eindrücken dort alles optimal sei. Die anderen Eltern sind laut Schüch nicht bereit, ihre Kinder in den künftigen Waldkindergarten zu schicken. In einem Schreiben an die Gemeinderäte betonen die Mitglieder des Elternbeirats, sie seien willens, Kompromisse zu finden. Das Konzept des "integrierten Naturkindergartens" sei aber für einen Ort wie Isingen nicht geeignet. Dort könnten die Kinder direkt in die Natur gehen. Der Elternbeirat schlägt vor, den "integrierten Naturkindergarten" als zweite Gruppe für eine Übergangszeit parallel zum bisherigen Kindergarten laufen zu lassen.