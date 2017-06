Rosenfeld Elfmeterkick und Volleyball für jedermann

Das 23. Elfmeterturnier findet dabei am Samstag, 1. Juli, auf dem Sportgelände des SV Täbingen statt. Beginn ist um 16 Uhr. Mitmachen können Betriebs-, Freizeit-, Stammtisch- oder Vereinsmannschaften. Es dürfen Damen- und Herrenmannschaften gemeldet werden. Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern, maximal sechs. Bei Jugendmannschaften muss zusätzlich ein Betreuer gemeldet werden, der die Aufsicht übernimmt. Ein Startgeld von 20 Euro wird erhoben. Anmeldung: E-Mail: sauter.ralf+elfmeter@gmail. com, Whatsapp: 0173/ 6 74 11 38.

Einen Tag später, am Sonntag, 2. Juli, beginnt um 11 Uhr das 16. Volleyball-Jedermannsturnier. Mitmachen kann jeder. Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern, von denen mindestens zwei weiblich sein müssen (maximal eine Aktive). Das Startgeld beträgt ebenfalls 20 Euro. Auf die Mannschaften warten attraktive Sachpreise. Anmeldung per E-Mail: sauter.ralf+volleyball@gmail. com oder Whatsapp: 0173/ 6 74 11 38.