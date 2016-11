Rosenfeld Einblicke in die Zeit Martin Luthers

Ein Filmgottesdienst findet am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr in der Karsthans-Kirche Täbingen statt. "So sind wir nun also evangelisch!" So ist die Bibelwoche von 24. bis 26. Januar jeweils ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Täbingen überschrieben.

Kirchenkino zu Aspekten der Reformation wird am Samstag, 28. Januar, und Samstag, 18. März, ab 16 Uhr für Kinder und 20 Uhr für Erwachsene im Vogtshof in Leidringen geboten.

"Essen wie zu Luthers Zeiten" serviert die Männerkochgruppe beim Luthermahl am Samstag, 4. Februar, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Rosenfeld. Dazu gibt es Spielszenen und Tischreden mit den Pfarrern Gerhard Ruoff als Luther und Christine von Wagner als dessen Frau Katharina von Bora.

"Reformation in Württemberg und auf dem Kleinen Heuberg" ist das Thema des Vortrags von Hans-Dieter Frauer am 5. April im Vogtshof Leidringen.

Ursula Koch, Schriftstellerin aus Berlin, spricht am Freitag, 28. April, in der Stadtbücherei Rosenfeld über "Frauen der Reformation – die gelebte Freiheit". Daran schließt thematisch die "Nacht der Freiheit" am Freitag, 12. Mai, an. Ulrich Beuttler, Pfarrer aus Backnang, hält ab 20 Uhr den Vortrag "Freiheit – das Potenzial der Reformation" im evangelischen Gemeindehaus und spricht über die Wirkungen des freiheitlichen Menschenbildes bis in die heutige Demokratie.

Vor den Sommerferien rundet die Abendserenade des Posaunenchors Täbingen mit Musik aus der Lutherzeit am Sonntag, 16. Juli, ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz Täbingen die Veranstaltungsreihe ab.

Das eigens gebraute "Reformationsbräu" gibt es nach Angaben von Pfarrer Bernd Hofmann noch ein ganzes Jahr lang.