Rosenfeld Ein Jahr mit kleinen und großen Baustellen

Gut gelungen sind laut Müller die Parkplatzbefestigung beim Bürgerhaus Brittheim und die Sanierung der Friedhofshallen und Wege in Rosenfeld und Leidringen. Mit einem Fest wurde in Isingen die Sanierung des Dorfbrunnens in der Gottlob-Hauser-Straße gefeiert. Im gleichen Ort hat der Bauhof auch den neuen Maibaumständer im Boden einbetoniert.

Der Bauamtsleiter berichtete auch über Straßen- und Brückensanierungen, den neuen Hydrantenschacht in der Albstraße in Bickelsberg, den Radweg zum Leidringer Sportheim oder die Asphaltierung des Lindenbühlwegs in Täbingen. Eine neue Stromzuleitung erhielten die Isinger Turnhalle und die Reitanlage; in diesem Zug wurde die Straßenbeleuchtung in der Geislinger Straße erneuert.

Der Rohbau der Halle in Isingen ist laut Müller inzwischen geschlossen und provisorisch beheizt, so dass die beauftragten Firmen Installationsarbeiten und den Innenausbau erledigen können.

"Ein Jahr lang haben wir mit den Behörden verhandelt", so der Kommentar von Bürgermeister Thomas Miller zu der Uferbefestigung mit Natursteinblöcken an der Stunzach, wo das Gewässer der Gipsmühle bedrohlich nahe kam.

Aus der Arbeit des Bauhofs schilderte Müller noch den Austausch maroder Spielgeräte, die Pflege der Drainagen auf den Feldern und die Montage der Ortsbeschilderung in Isingen.

Überraschung in Heiligenzimmern: "Das Regenrohr am Rathaus war gar nicht an die Kanalisation angeschlossen", so Müller. Auch das musste auf Kosten der Stadt behoben werden. Begonnen wurde mit der Lernwerkstatt in der Grundschule Leidringen, wo die ehemalige Schulküche fertig umgebaut ist, aber die Einrichtung noch fehlt.