Rosenfeld Ein Erlebnis für die Konfirmanden

Rosenfeld/Stuttgart. Eine große Gruppe von Konfirmanden und Jugendlichen des Kleinen Heubergs hat am zentralen Festival "…da ist Freiheit" in Stuttgart teilgenommen, das die württembergische Landeskirche den Jugendlichen gratis zum Reformationsjubiläum geschenkt hat. Insgesamt 20 000 Besucher waren der Einladung gefolgt.

Das Evangelische Jugendwerk Sulz hatte für Jugendliche aus dem Kirchenbezirk drei Busse auf den Weg geschickt, einer davon voll besetzt mit Jugendlichen aus Vöhringen und vom Kleinen Heuberg. Die Pfarrer Holger Zizelmann und Bernd Hofmann sowie mehrere Jugendmitarbeiterinnen begleiteten ihre Konfirmanden und weitere Jugendliche. Das Festival begann mit Interviews mit Landesbischof Frank O. July, dem bekannten Tänzer Eric Gauthier und Bandleader Johannes Falk zur Frage: "Was ist für Sie Freiheit?" "Natürlich auch der Gottesdienst", so der Landesbischof, "der uns durch Gottes vorbehaltlose Liebe befreit – so Martin Luthers wegweisende Erkenntnis."

Im Lauf des Tages traten weitere bekannte Bands auf wie "Normal ist anders". Es gab verschiedene sportliche und kreative Angebote, sowie pfiffige Infostände zur Frage, was es heute zu reformieren gilt. Sechs verschiedene Jugendgottesdienste boten allen Jugendlichen verschiedene Zugänge zum Thema Freiheit: Im Kino Gloria faszinierte ein Filmgottesdienst zu Bernd Umbreits Film "Das Dorf der Stille", in dem taub-blinde Menschen leben. Ein Gottesdienst mit ausländischen Gästen zum Thema "International zuhaus" machte Mut, die Heimat zu "genießen", sie auch mit Fremden zu teilen und gut zu "gestalten", nicht zuletzt auch durch das Kreuz auf dem Wahlzettel.