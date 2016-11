Rosenfeld Ein Aussichtspunkt zum Abschluss

Rosenfeld-Bickelsberg/-Brittheim. Oft sind in ländlichen Regionen als Folge der Realteilung die Acker- und Wiesengrundstücke zu klein, als dass sie ökonomisch zu betreiben wären. In vielen Gebieten haben daher Flurbereinigungen – heute Flurneuordnung genannt – stattgefunden.

Rund um Bickelsberg und Brittheim erstreckt sich das betroffene Gebiet mit einer Fläche von 578 Hektar im Nordosten fast bis zum Fabrikle bei Heiligenzimmern, im Osten bis zum Rosenfelder Stadtgebiet und im Südwesten bis zum "Schlössle" zwischen Brittheim und Trichtingen. Federführend sind das Landratsamt mit der Unteren Flurneuordnungsbehörde und das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung als Obere Flurbereinigungsbehörde. Die Zahl der Teilnehmer: 355. Schon lange sind die Beteiligten an der Arbeit. Das Verfahren wurde 1998 formal angeordnet, und die Phase der Grundlagenerhebung und Planung dauerte bis 2001. Dem folgten der Ausbau des Wegenetzes, dann die Vermessung und Neuzuteilung und schließlich 2007 die so genannte Besitzeinweisung in die neuen Grundstücke. Die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans erfolgte 2011, die Vermessung und Abmarkung neuer Flurstücke stand 2014/2015 auf der Agenda. Die weiteren Schritte waren 2016 die Fortschreibung des Wege- und Gewässerplans. Es folgt 2017 ein erneutes Bauprogramm, dem sich weitere Arbeiten wie die Kostenendabrechnung und Berichtigung von Grundbuch und Kataster anschließen. Auch die Obst- und Gartenbauvereine der Stadt Rosenfeld waren seit 2009 beteiligt: Ihre Mitglieder pflanzten unter anderem Bäume und Sträucher und setzten Markierungspfähle und Sitzstangen für Vögel.

Angestrebt sind nach Angaben der Stadtverwaltung auch die Erhaltung der Streuobstwiesen durch bessere Erschließung und die Erweiterung des Naturschutzgebiets "Häselteiche". Zudem sollen die nördlich und südlich der beiden Orte gelegenen landwirtschaftlichen Flächen besser miteinander verbunden werden, ohne dass schwere Maschinen durchs Dorf fahren müssen.