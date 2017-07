Rosenfeld Eigentümer spendet Wirtshausschild

Wie der Eigentümer selbst bei einem Gespräch Lehmann gegenüber äußerte, stelle das Schild für die Gemeinde einen hohen ideellen Wert dar und sei daher seiner Ansicht nach auch bei der Gemeinde besser aufgehoben.

Mit dem Gasthaus Hirsch hängen viele Erinnerungen der Leidringer zusammen. So fand dort zum Beispiel am 8. September 1962 die Gründungsversammlung des örtlichen Sportvereines, der Sportvereinigung Leidringen 1962, statt. Die Ortschaftsverwaltung wird das Schild an einem geeigneten Ort zwischenlagern. Über die weitere Verwendung wurden nach Angaben Lehmanns bereits erste Gespräche geführt und Ideen gesammelt.