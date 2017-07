Rosenfeld Ehemalige spielen das Heimatlied

Sehr verständlich und teilweise auch emotional wurde die Liebe von Martin Luther zu seiner Frau aufgezeigt und auch die Aufgaben mit der Versorgung von vielen Gästen und der Landwirtschaft. Sechs Kinder entstanden aus der Ehe. Der Reformator stand ständig im Lichte der Öffentlichkeit. Christine von Wagner erntete viel Zuspruch für ihren beide Auftritte und die dargebotenen Dialoge mit ihrem Mann.

Aufgespielt wurde auch von den Bläsern das Lied "Da ist Freiheit" zum Reformationsjubiläum, wobei die Konzertgäste mal wieder zum Mitsingen eingeladen waren.

Im letzten Teil der Konzerts gingen die Mitglieder des Posaunenchors über ihr alltägliches Liedgut hinaus und spielten mit Unterstützung des Schlagzeugs "Black Bottom Stomp", aber auch den bekannten Ohrwurm "Everybody needs Somebody to Love" von den Blues Brothers. Am Ende des Konzertabends gelang es dem Posaunenchor und seinem Dirigenten nochmals, große Aufmerksamkeit zu bekommen. Viele ehemalige Mitglieder des Chors nahmen wieder ihr erlerntes Instrument in die Hand und spielten das Täbinger Heimatlied.

Horst Völkle hatte auf der Grundlage des Heimatlieds einen Täbinger Heimatmarsch geschrieben, der zum ersten Mal vorgetragen wurde. Da war die Begeisterung sowohl bei den Zuhörern und Bläser mehr als groß, und das Konzert fand einen gelungenen Abschluss.

Anschließend waren die Gäste und Bläser zu einem gemütlichen Ausklang auf der Wiese vor dem Pfarrhaus eingeladen.