Rosenfeld Durch Begegnungen zu Hilfe angeregt

Rosenfeld-Leidringen. Aufgewachsen ist Reinhold Helm in einem christlichen Umfeld. Sein Onkel Andreas Binefeld hat als Versandhändler Kontakte nach Afrika und unterstützt dort Projekte.

Als Binefeld eine Anfrage erreichte, ob er ein Kinderheim in Tansania unterstützen wolle, bat er Reinhold Helm, seinen Neffen, früher Kameramann bei der Produktionsfirma Zollern­alb-Film und heute in der Medienbranche tätig, dorthin zu reisen. Helm wollte ursprünglich nur einen Film über die Situation in dem Land und dem Heim drehen sowie Fotos machen. Doch dann kam es anders.

Begegnungen mit der Heimleiterin "Mama Ester", einer Pastorenwitwe "mit einem großen Herzen", und mit Kindern aus desolaten Verhältnissen regten den Vater von drei Kindern an, "aus der Konfortzone heraus zu kommen", wie er sagt, und selbst etwas zu unternehmen, um dieses Heim mit 17 Kindern in Moshi zu unterstützen. "Eines der Kinder war so alt wie meine Tochter", erinnert sich Helm.