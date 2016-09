Rosenfeld Dunkles Bier erinnert an Luther

Martin Luther wird als Genussmensch beschrieben. Er soll als ehemaliger Mönch Bier sehr geschätzt haben – gebraut von seiner Ehefrau Katharina von Bora. Also fand der Rosenfelder Pfarrer Bernd Hofmann die Idee durchaus passend, die bei einer Synode des Kirchenbezirks Sulz im Sommer 2015 geäußert worden war, nämlich im Reformationsjahr ein eigenes Bier zu brauen. Da traf es sich auch, dass der evangelische Stadtpfarrer kraft Amtes Mitglied im Stiftungsvorstand der Günther-Lehner-Stiftung ist. Schnell war auch Brauerei-Geschäftsführer Egon Stehle überzeugt, dass eine kleine Brauerei wie Lehner eine besondere Sorte Bier kreieren könnte.

Braumeister Andreas Klausmann beschreibt das "Reformations-Bräu" als dunkles Exportbier mit Bernsteinfarbe und etwas rauchigem Geschmack. Die Farbe, so der Braumeister weiter, komme vom gerösteten Malz. Hofmann, seine Pfarrerkollegen und die Kirchengemeinden auf dem Kleinen Heuberg sind angetan von diesem Bier. "Ich habe mir nach dem Probieren gleich einen Kasten geholt", verriet der Leidringer Pfarrer Holger Zizelmann. Christine von Wagner, Pfarrerin in Täbingen, will das Bier beim Gemeindeessen zum Erntedank kredenzen.

Das Bier mit seinem dunkelroten Etikett und dem Aufdruck "Reformations-Bräu 1517-2017" bildet gewissermaßen den Auftakt zu den Veranstaltungen, mit denen die evangelischen Kirchengemeinden bis Oktober 2017 an die Reformation erinnern, so eine Vortragsreihe über die Frauen der Reformation, die heute im Gemeindehaus Täbingen beginnt, oder das "Luthermahl" am 4. Februar im Rosenfelder Gemeindehaus.