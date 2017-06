Rosenfeld Drei Tage Feiern und Schwimmen

Los geht es am Freitag mit dem Auftritt der Liveband "Hilde". Freizeitmannschaften baggern und pritschen am Samstag beim Beachvolleyballturnier ab 10 Uhr.

Ein Team besteht aus fünf Feldspielern und hat zehn Euro Startgebühr zu entrichten. Anmeldungen nimmt das Jugend- und Kinderbüro entgegen. Die drei bestplatzierten Teams erhalten Geldpreise. Uysal wirft den Grill an und bietet neben Roten auch Spezialitäten an. Ein Weizenbierstand und ein Cocktailstand mit Mixgetränken mit und ohne Alkohol stehen bereit. Auch das Kiosk-Team bewirtet die Besucher. Ein Binokelturnier am Samstag und ein Skatturnier am Sonntag finden jeweils ab 11 Uhr statt. An beiden Tagen bietet das Jugend- und Kinderbüro auch ein Programm für Kinder – neben den Attraktionen des Freibads wie Matschplatz, Spielplatz, Tischtennis und Schach.

Ein DJ legt am Samstag von 16 bis 24 Uhr auf. Der Sonntag beginnt mit einem Frühstücksbuffet ab 9 Uhr. Am Nachmittag werden noch Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Besucher des Sofienbadfestes zahlen den normalen Eintritt – außer den Beachvolleyballern.

Weitere Informationen: Telefon 07428/91 82 83 juki@rosenfeld.de