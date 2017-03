Rosenfeld Dorfgasthaus "Sonne" öffnet wieder

Rosenfeld-Leidringen. Noch wird in der Küche und im Gastraum gewerkelt – das Ziel ist für die beiden Gastronomen, die das Anwesen gekauft haben, klar: Herbert Sodamin und seine Lebensgefährtin Susanne Mattes wollen die "Sonne" wieder mit Leben erfüllen.

Sodamin stammt aus Österreich, hat in einem Kurhotel in Kärnten den Beruf des Restaurantfachmanns gelernt und von 1980 bis 1990 in Balingen im Gasthaus Lang gearbeitet. 2010 bis 2013 betrieb er in Frommern die Eisdiele und Bar Astoria-Lounge. Danach veranstaltete er Events. Susanne Mattes hat als gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Sodamin wird für den Service zuständig sein, während Mattes sich um die Küche kümmert. Waltraud Meboldt, die bis Oktober vergangenen Jahres die "Sonne" geführt hatte, geht den neuen Wirten in der Küche zur Hand.

Die Küche wird modernisiert, und der Gastraum erhält mit frischen Farben und neuen Accessoires ein moderneres Gesicht. Ansonsten bleiben Mattes und Sodamin der Tradition der "Sonne" treu und bieten gut bürgerliche Küche – ergänzt mit Kärntner Vesper. Sie wollen Produkte aus regionaler Produktion verwenden. Ebenso wird weiterhin Lehner-Bier ausgeschenkt. Ein Mittagstisch ist geplant. Das Lokal ist voraussichtlich von Mittwoch bis Sonntag abends geöffnet.