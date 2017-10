Rosenfeld Donautal zeigt sich von schönster Seite

Ausgangspunkt war die Altstadt von Mühlheim mit der im zwölften Jahrhundert erbauten Galluskirche. Wanderführer Werner Bisinger machte mit der Gruppe einen Rundgang durch das malerische Städtchen. Beeindruckend war das Rathaus aus dem Jahr 1400. Auch das Schloss der Herren von Enzberg gefiel der Gruppe gut.

Über einen Steig gelangten die Heiligenzimmerner zum Schwedengrab. Dies ist eine Gedenkstätte für die 300 gefallenen Reiter, die im 30-jährigen Krieg hier ihr Leben lassen mussten.

Durch eine Wacholderheide kamen die Wanderer zu einer Waldlichtung. Dort konnten sie die Ruine der barocken Wallfahrtskirche Maria Hilf bestaunen. Ein Waldweg führte die Truppe hinunter in das Donautal und gewährte zwischendurch malerische Ausblicke zur Ruine Altfridingen. Schließlich erreichte die Gruppe Fridingen und die Donau. Der Rückweg ging immer an der Donau entlang mit herrlichen Blicken auf die in der Sonne strahlenden Felswände im bunten Herbstwald.