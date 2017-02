Rosenfeld Die Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Isingen funktioniert gut

Aktuell steht laut dem Vorsitzenden Herbert Schmid die erste Mannschaft mit Spielertrainer Seydi Afsat auf dem neunten Platz, wobei Schmid noch Entwicklungschancen nach oben sah. Gut gelungen war nach seinen Worten das Straßen- und Elfmeterturnier im vergangenen Jahr samt Rahmenprogramm. Großer Beliebtheit erfreut sich das Schlachtplatte Essen im November. Mit einem Dank an seine Ausschusskollegen und an alle Helfer im Verein schloss Herbert Schmid seinen Bericht.

Ergänzungen zum Vereinsgeschehen gab Schriftführer Martin Schmid. Aktuell wird nach seinen Worten Unterstützung für das Wirtsteam gesucht. Da bedingt durch den Umbau der Isinger Turnhalle alle Fußballspiele in Brittheim stattfinden, sei das jetzige Team stark beansprucht und suche Verstärkung. Mit einer von Manfred Dreher organisierten Winterwanderung schloss das Vereinsjahr, so Martin Schmid.

Die Bewegungen in der Kasse erläuterte ausführlich Kassierer Gerhard Reich. Das vergangene Jahr sei mit einem Überschuss abgeschlossen worden. Der Jugendleiter Guido Braasch berichtete von vielen Aktivitäten. Den Bericht für die Sparte Fußball gab David Hölle, welcher gemeinsam mit Johannes Weisser der Sparte vorsteht. Das diesjährige Pokalturnier ist Anfang Juli in Binsdorf geplant. Der Dank des Spartenleisters ging an das Team, welches sich um das Sportgelände kümmert, und auch an Kai-Uwe Schwarz von den Sportfreunden Isingen für die gute Zusammenarbeit.