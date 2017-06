Rosenfeld Die Kugeln rollen

Boule, das Spiel mit den Kugeln, der Volkssport der Franzosen, hat mit der Anlage im Rosen- und Skulpturengarten auch in Rosenfeld Einzug gehalten – ein unterhaltsames Spiel, bei dem jedoch volle Konzentration gefragt ist. Es sieht so einfach aus, doch der erste Eindruck täuscht. Bei diesem Spiel ist eine gute Taktik wichtig. Ein taktischer Fehler ist meist gravierender als eine schlecht gespielte Kugel.

Die Verantwortlichen des Vereins zur Förderung Rosenfelds haben aus Vereinen der Umgebung verschiedene Teams gewonnen, die gegeneinander antreten werden. Da das Boule-Spielen in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, werden viele einfach mal zuschauen wollen, ohne gleich die Kugel in die Hand nehmen zu müssen. Geübtere Spieler, die das Spiel vielleicht schon im Urlaub kennengelernt haben, werden es spannend finden, Technik und Taktik der Spieler zu beobachten.

Der Verein bewirtet mit Getränken und kleinem Imbiss.