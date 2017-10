Rosenfeld Die Idee vom "Neuen Dorf"

Rosenfeld-Isingen. Seine Ideen zu einer neuartigen Form des Zusammenlebens und gemeinsamen Wirtschaftens auf dem Land hat Ralf Otterpohl, Professor an der Technischen Universität Hamburg, in seinem Buch "Das Neue Dorf" skizziert. Er hält am Samstag, 11. November, im Rahmen der Generationenwerkstatt einen Vortrag im Isinger Schulhaus. Beginn ist um 20 Uhr.