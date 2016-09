Rosenfeld Die Heimat des Audi besichtigt

Am Morgen ging es los Richtung Ingolstadt, die Heimat des Audi. Nach einem Sektfrühstück auf dem Rastplatz Ulm bezogen die MSCler ihre Zimmer. Danach ging es ins Audi-Museum, in welchem sie an einer Führung teilnahmen. Informativ wurde ein Bogen zur Geschichte Audis von Anfang des vergangen Jahrhunderts bis in die Gegenwart gespannt.

In der Dämmerung trafen sich die Leidringer mit einem Nachtwächter zur historischen Stadtführung durch das alte Ingolstadt. In Gedichten und Liedern erzählte der Nachtwächter von Begebenheiten, Sagen und Legenden. Den Abschluss des Tages machten die Ausflügler auf dem Herbstfest, das gerade in Ingolstadt stattfand.

Der nächste Tag begann nicht so früh mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel. Danach fuhr die Gruppe nach Augsburg zum Schloss Scherneck. Neben einem schattigen Biergarten mit bayerischen Schmankerln ist dort auch ein Klettergarten. Für die Sportlichen ging es dann auch gleich nach einer Einweisung mit den Kletterrouten los. Wer es lieber gemütlicher wollte, war im Museum der Augsburger Puppenkiste willkommen. Nach einer gemeinsamen Stärkung im Biergarten fuhr die MSC-Gruppe wieder nach Hause. Den Abschluss machte sie in der Leidringer Pizzeria.