Rosenfeld Die grauen Männer in Schwarz sind noch "gut in Schuss"

Den passenden Auftakt machte der siebenköpfige A-cappella-Chor mit "Hör in den Klang der Stille" von Lorenz Maierhofer. Mit Maierhofer ging es erstmal weiter, bevor Lieder von Otto Groll, Manfred Bühler und Felix Mendelssohn-Bartholdy zu hören waren. Die Männer sorgten bei den rund 50 Senioren schnell für eine muntere Stimmung, sodass im Anschluss an das offizielle Konzert Publikum und Chor gemeinsam weitere Weihnachtslieder aus dem Musikheft des Pflegewohnhauses sangen.

Der Männerchor, dessen Name offiziell für "Grau in Schwarz" steht und auf die stets schwarz gekleideten Herren im gehobenen Alter anspielt, war schon einmal im Frühjahr in Rosenfeld zu Besuch. Der Kontakt kam zustande, weil Roland Hipp von GIS eine Tante hat, die im Pflegewohnhaus lebt. Als bei einem seiner Besuche im vergangenen Jahr ein Feuerwehrchor auftrat, aber "nur einstimmig", kam Hipp auf die Idee, dass auch er mit seinem Chor die Senioren in Rosenfeld einmal erfreuen könnte. "Wir singen nämlich vierstimmig", ergänzte er. Am Ende freuten sich alle Beteiligten über einen gelungenen Adventsnachmittag. Der Chor selbst beschreibt sich nach seinem Namen auch gern scherzhaft als "gut in Schuss" und legt in der Regel Wert auf eine ausgewogene Mischung aus geistlichen, volkstümlichen und geselligen Liedern.