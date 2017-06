Rosenfeld Die Eiskönigin begeistert die großen und die kleinen Besucher

Rosenfeld (may). Die Eiskönigin hat eine tragende Rolle beim Sommerfest der Kita Regenbogen in der Festhalle gespielt. Kindergartenleiterin Gabi Arnold dankte allen, die bei der Vorbereitung mitgeholfen haben, vor allem der Stadtwaltung mit Bürgermeister Thomas Miller, dem Hausmeister Hans-Jürgen Otto und auch dem Elternbeirat. "Schon lange singen die Kinder die Melodie von der Eiskönigin", so Gabi Arnold, "daher lag es nahe, diese kindergerechte Geschichte aufzuführen". Die Kinder hätten keine Mühe und keinen Aufwand gescheut, um eine tolle Kulisse und auch passende Kleider zu finden.